Det er dyrere at leve sammenlignet med sidste år

I maj 2024 var det 2,2 procent dyrere at leve sammenlignet med maj sidste år.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er specielt husleje, elektricitet og varme, som er steget.

Når prisen på netop husleje, elektricitet og varme stiger, så udløser det en dominoeffekt.

Hvis butikkernes husleje stiger, og det bliver dyrere at nedkøle eller opvarme madvarer, så følger prisen på varen ofte efter.

Efter at have taget et pænt spring opad i maj er inflationen i Danmark tilbage under to procent.

Danmarks Statistiks opgørelse af forbrugerprisindekset viser, at priserne i juni var 1,8 procent højere end for et år siden.

Dermed er inflationen faldet med 0,4 procentpoint i forhold til maj-tallene.