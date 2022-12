Det er dyrt at spare for meget - 10 råd til hvordan du undgår frostskader og skimmelsvamp

Vinteren er kommet.

Tirsdag morgen har været den hidtil koldeste morgen i år. 13,2 frostgrader blev målt i Karup i Midtjylland, mens der blev målt minus 12 grader i Horsens.

Den kolde tid er også lig med risiko for frostskader. Men under energikrisen har mange måske været fristet af at have en lav temperatur i hjemmet på grund af energikrisen. Flere forsikringsselskaber advarer dog i øjeblikket om ikke at skrue for meget ned på varmen.