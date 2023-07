Det er for dyrt og svært at sikre mod spøgelsesbilister

Ifølge Niels Skjøde Agerholm fra Vejdirektoratet bliver det svært at ændre meget på det tal med de tiltag, man har til rådighed i dag, fordi den investering, det kræver, simpelthen er for stor i forhold til problemets egentlige omfang



- Vi har hos Vejdirektoratet en forpligtelse til at få mest mulig trafiksikkerhed for pengene, og det er meget dyrt at sikre 400 afkørsler med noget, som vi i øvrigt ikke ved om virker for at undgå én ulykke om året - uanset hvor alvorlig den er, siger Niels Skjøde Agerholm.