Danskerne skal blive hjemme: - Det er ikke kedeligt at holde ferie i Danmark

Vi danskere elsker at rejse udenlands, når vi holder sommerferie. Cirka 40 procent forlader landet i ferien. Men det skal der laves om på.

Corona-krisen har fået en lang række turist-organisationer til at gå sammen om en kampagne, der skal få os til at få øjnene op for, at Danmark også er et fantastisk ferieland.

- Vi har i den grad brug for, at danskerne har lyst til at holde ferie i Danmark, da corona-krisen har været katastrofal for hele turismeerhvervet her til lands, forklarer Karsten Justensen, der er direktør i Destination Sønderjylland.

Genopdag Danmark

Den nye landsdækkende kampagne skydes igang under mottoet 'Meget mere end bare Danmark'.

- Vi vil have folk til at huske og genopdage Danmark. Måske ligger der gode minder fra ferier ved havet, i storbyen eller fra en kanotur med bålmad og 'gemmer sig' hos folk, og disse minder håber vi, folk vil bruge til at huske på de mange fantastiske muligheder, vi har her i landet, siger Karsten Justesen.

Kampagnen vil gøre op med forestillingen om, at det er kedeligt at holde ferie i Danmark.

- Vi vil gerne sige, at det ikke er flovt, hvis man holder sin ferie her til lands, forklarer Karsten Justesen.

Håber på fremtidigt samarbejde

Det er corona-krisen, der har fået samarbejdet op at stå mellem 19 danske destinationer, Brancheforeningen Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme og VisitDenmark, men Karsten Justensen ser gerne, det ikke bliver ved denne ene gang:

- Jeg håber virkelig, det er et samarbejde, vi kan fortsætte, også når corona-krisen er ovre, så vi også i årene fremover kan få flere danskere til at holde deres ferie i Danmark.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilliget 10,3 mio. kroner til kampagnen, og en gruppe af de offentlige aktører i dansk turisme bidrager med yderligere 10,7 mio. kr. til kampagnen.