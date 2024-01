Det er ikke ligegyldigt, hvornår der saltes

Timing er sigende

Derfor er det heller ikke ligegyldigt, hvornår man salter.

Saltningen skal ske fire til fem timer, før glatføre opstår. Temperaturen og mængden af ”vand” på vejen er desuden vigtige faktorer for hvornår, der skal saltes, og hvor meget salt, der skal bruges. Jo lavere temperaturer, jo mere salt.

Det er også vigtigt at salte, inden sneen faldet.

Saltet løsner den indre binding i sneen, hvilket betyder, at sneen har sværere ved at sætte sig fast på vejen, når det bliver trådt på eller kørt over. På den måde bliver den også nemmere at fjerne.



Sand eller salt?

I Norge og Sverige bruger man sand eller grus, men det gør vi ikke i Danmark. Det er der to grunde til.

Det bliver meget hurtigt ”blæst” af kørebanen. Og salt bliver virkningsløst, når temperaturen når under -21 grader. Det er sjældent tilfældet i Danmark, men sker oftere i de andre nordiske lande.

Ulemper ved grus er desuden, at det ophobes i rabatten, skal fjernes fra brønde og deponeres som forurenet jord. Anvendelse af grus er derfor noget mere besværligt end salt.