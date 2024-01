Det gibbede i konsulen, da dronningen abdicerede

Dronning Margrethe har tidligere givet udtryk for, at hun ikke løb af pladsen, og derfor har mange måske forventet, at hun, som den engelske dronning, ville fortsætte til det sidste.

- Jeg tror dybest set, at det også er et hensyn til den næste generation. Kronprins Frederik er 55, og selvom det nok ikke har været afgørende, kan hun ikke undgå at have skelet til England, hvor kong Charles blev konge som 73-årig, siger den tidligere generalkonsul.