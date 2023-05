Det handler om at fremtidssikre Kolding, Esbjerg og Sønderborg som studiebyer

- Det vi kan gøre, for at Kolding, Esbjerg og Sønderborg bliver mere attraktive, er at få et solidt samarbejde med det lokale erhvervsliv, siger Peter Møllgaard.

Helt konkret betyder samarbejdet med erhvervslivet ifølge Peter Møllgaard, at der kommer en masse gæsteforelæsninger fra lokale erhvervsfolk, at man nærmest er jobsikret fra starten, og at det er nemmere at få praktikophold.