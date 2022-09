Det kan du gøre for at forebygge alvorlige skader i dit hus, når der kommer skybrud

En ny undersøgelse, som analysebureauet Norstat har foretaget for Topdanmark, viser, at mere end hver tredje husejer (37 procent) ville være bekymret for, at konsekvenserne af klimaforandringer på sigt vil påvirke boligens værdi negativt, hvis de skulle købe nyt hus.

Det oplyser Topdanmark i en pressemeddelelse.

- Vi oplever, at klimaforandringer fylder mere og mere i vores kunders bevidsthed, herunder når de skal vælge bolig. Det er der ikke noget at sige til, efter at de senere år har budt på en række vejrekstremer. Senest oplevede vi i forrige weekend, hvordan kraftig regn medførte vandskader med oversvømmede kældre og ødelagte ejendele, udtaler Carsten Elmose, der er privatdirektør i Topdanmark.