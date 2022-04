Det kolde forårsvejr fortsætter i weekenden

Ugens halvkedelige vejr fortsætter weekenden igennem. Det siger Frank Nielsen, som er vagtchef ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) fredag morgen.



- Det kolde forårsvejr fortsætter, men vi får faktisk en hel del sol både i dag og lørdag. Mest sol i den nordlige del, siger Frank Nielsen.

Fredag kan der falde lokale snebyger sydpå, hvor der vil være noget mere overskyet.

Og tocifrede temperaturer kommer dermed fortsat til at føles noget fjernt, når weekenden indtræffer.

- Dagtemperaturerne kan, når det går helt vildt for sig, komme op på mellem fire og syv-otte grader på det højeste, siger Frank Nielsen.

Folk, der skal ud og køre tidligt på morgenen, gør da også klogt i at gå ud og varme bilen op i god tid.

Kolde nætter

DMI forventer nemlig nattefrost weekenden igennem.

- For alle dage gælder det, at der kommer en del nattefrost. Det bliver tre til fem graders frost om natten mange steder, siger Frank Nielsen.

Det kolde vejr betyder dog ikke, at det nødvendigvis bliver en grå og overskyet weekend.

- Vi er jo så heldige, at vinden kommer fra den nordlige retning. Så efter middag - og der, hvor skolen skinner - kan man jo opsøge sig en bænk vendt mod syd. Så kan man sidde der og nyde solen lidt.

- Så vil det føles bedre, end det egentlig er, siger Frank Nielsen.

Markant vejrskifte på mandag

Man skal dog for alvor huske at nyde det flotte vejr, mens det er der, for vejret skifter for alvor i den kommende uge, forklarer Frank Nielsen.

- Det ser ud til, at det skifter markant fra mandag, siger han.

Marts var den tørreste og mest solrige i al den tid, som DMI har holdt øje med vejret - hvilket i øvrigt er præcis 150 år fredag.

- Vi får åbnet op for en masse lavtryk og fronter, som kommer ind ude fra Atlanterhavet. Luften er stadig noget kold i det, så det bliver en meget ustadig periode, som vi kommer ind i her mandag.

- Det bliver fra tørtid til regntid, siger Frank Nielsen.