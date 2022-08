Det luner på økonomien for modtagere af varmechecken

Uffe Poulsen er glad for, at der bliver gjort noget for at hjælpe med de høje priser, men han stiller sig alligevel undrende overfor, hvordan metoden er foregået.

- Det er lidt en mærkelig måde, det er beregnet på. Jeg er ikke økonomiekspert, men i stedet for indkomsten, kunne man have kigget på mængden af brugen af gas. Måske skulle man bare have sænket afgiften, mener Uffe Poulsen.

Staten bruger sammenlagt 2,4 milliarder kroner med udbetalingen af varmecheckene.