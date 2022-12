Det skal syd- og sønderjyderne holde øje med, når ny regering præsenterer deres politik

TV 2's politiske analytiker Jesper Vestergren fortæller til TV 2, at han forventer et meget detaljeret regeringsgrundlag.



- For det første for at signalere at der er enighed partierne imellem. Man skal ikke kunne læse noget på to forskellige måder, når det her regeringsgrundlag præsenteres. Det skal være fuldstændig klart, hvad der menes med aftalen, siger han til tv2.dk.

Torsdag bliver regeringen og ministrene præsenteret. Ifølge Mads Sandemann er det sandsynligt, at Syd- og Sønderjylland bliver præsenteret på den front. Læs mere i artiklen herunder: