Det skal være nemmere at hoppe på cyklen

Danmark et af de eneste lande i EU, der ikke har skattemæssige fordele for at fremme cyklisme.

Cyklistforbundet mener, at der skal indføres skatteinitiativer hurtigst muligt for at få flere til at ændre vaner og vælge cyklen.

Det siger direktør i forbundet Kenneth Øhrberg Krag.

Alternativet ønsker at få indført befordringsfradrag for cykelpendlere. Partiet ønsker også, at arbejdsgivere langt nemmere skal kunne stille cykler til rådighed for medarbejderne.

Det forslag bakker Cyklistforbundet op om.

- Vi fremmer jo rigtig meget andet adfærd i Danmark igennem skattelovgivningen. Afgiftsfri elbiler har gjort rigtig meget for den omstilling.

- Vi er nødt til at gøre nogle andre ting, hvis vi gerne vil have mere cyklisme. Og det gør vi ikke alene ved bare at nedlægge nogle parkeringspladser eller sænke hastighederne i byerne, selv om det også er gode tiltag, siger han.

Udlandet cykler derudaf

I udlandet har man længe brugt økonomiske incitamenter til at få flere til at vælge cyklen.

En oversigt fra Det Europæiske Cyklistforbund (ECF) viser 300 eksempler på europæiske skatteincitamenter og tilskudsordninger, der skal få flere til at vælge cyklen.

Det dækker alt fra tilskud til køb af konventionelle cykler til investering i el-ladcykler. I Belgien er der en cykelbonus, hvor cyklister honoreres for at vælge cyklen.

Danmark har ingen skatteinitiativer for at fremme cyklisme, og det er en stor fejl, mener Cyklistforbundet.

Cyklistforbundet har sammen med blandt andet Dansk Industri foreslået en ordning med en firmacykel på lige fod med ordningen for en firmabil.

- I praksis ville det betyde, at den cykel, du får stillet til rådighed, betaler du via din bruttoløn - altså før skat.

- Du får altså din cykel stillet billigere til rådighed, end hvis du selv skulle ud og købe den til prisen hos en cykelhandler, siger Kenneth Øhrberg Krag.

Blandt andet Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Belgien og Holland har forskellige typer af løsninger for firmacykler.

Flere private virksomheder i Danmark har på eget initiativ indført cykelordninger, der skal opfordre medarbejderne til at cykle.

Virksomheden VM Tarm A/S har sågar indført cykelbonus til medarbejdere, mens medicinalvirksomheden Gubra tilbyder medarbejdere at lease cykler.

Det er særligt den sundhedsmæssige gevinst, der skal være drivkraften, pointerer Kenneth Øhrberg Krag.

Ifølge tal fra Transportministeriet tjener samfundet 8,39 kroner, hver gang du cykler en kilometer frem for at tage bilen. Det handler særligt om sparede sundhedsudgifter.