Det skal være slut med containerskibe der sejler i cirkler og udleder unødvendig CO2

Det skriver Syddansk Universitet i en pressemeddelelse.

I shippingbranchen er det ikke ualmindeligt, at skibe sejler frem til en fyldt havn og får besked på enten at cirkle rundt uden for havnen eller ankre op, indtil der er havneservices og en kajplads klar.

Ifølge en rapport fra International Maritime Organization bruger skibe mellem 5-10% af deres tid på at vente. Det resulterer i et unødvendigt højt brændstofforbrug og CO2-udledning.

Det skal SDU være med til at lave om på i et nyt internationalt projekt med 30 forskellige samarbejdspartnere. EU har bevilliget lige knap 56 millioner kroner til projektet, der hedder Maritime just in time optimisation (MISSION).

I løbet af de næste 3,5 år skal parterne udvikle en ny kommunikations- og logistikplatform. Målet er, at den kan gøre skibstrafikken mere effektiv og sørge for, at skibe først ankommer til havne, når der er plads til dem.

- Dybest set handler det om kommunikation. Skibet skal vide, hvornår havnen er klar, og havnen skal vide, hvornår skibet kommer, siger forskningsleder Julia Pahl, der er lektor på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet.