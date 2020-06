Det tyske mindretal - 100 år i Danmark

I 100 år har det tyske mindretal levet i Sønderjylland og udlevet deres tyske sprog og kultur. Mød nogle af dem i videoen ovenfor.

Ved genforeningen for 100 år siden besluttede et flertal, at Sønderjylland fremover skulle høre til Danmark. Ved samme lejlighed opstod et tysk mindretal i Danmark.

100 år senere lever efterkommerne stadig som mindretal med tyske skoler, børnehaver, sprog og traditioner - i fredelig sameksistens med deres danske naboer.

- Når jeg møder en dansker, så er jeg tysker. Men når jeg møder tyskere, så er jeg dansker. Så jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg er, siger Anna Britta Naujeck-Jensen.

Hun er gift med en dansk mand, bor i Haderslev, men holder sit sprog i hævd ved at tale tysk til sine to små drenge.

Mød hende og flere andre fra det tyske mindretal i videoen, hvor de fortæller om deres hverdag midt i to kulturer.