Det tyske mindretal har én klar udfordring, men på andre områder går det bedre, end det har gjort i årevis

Det skulle være afviklet sidste år, men der kom en pandemi i vejen.

Så skulle det være afviklet i foråret 2021, men pandemien var stadig i vejen.

Men i dag lykkedes det endelig at åbne dørene for folkemødet 'Grænsen' i Ribe i anledning af, at det er 101 års-jubilæum for genforeningen. Folkemødet finder sted den 14. til 17. oktober.

Har du helt styr på genforeningen?

Test din viden her: