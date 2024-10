Det ved vi om regeringens nye uddannelsesudspil

Hovedpunkter i regeringens nye reformudspil:

1 10. klasse, HF og EUX afskaffes og erstattes af det nye 'EPX'-uddannelse 10. klasse, HF og EUX, som vi kender det i dag, afskaffes, og erstattes i stedet af det nye EPX. 10. klasse bevares dog på landets efterskoler. Den nye EPX-uddannelse er et erhvervs- og professionsrettet gymnasium til de unge, der på et tidspunkt vil tage en faglært uddannelse. EPX vil have et lavere adgangskrav end det almene STX-gymnasium og handelsgymnasierne. På EPX vil snittet være to, og er derfor fire karaktersnit lavere end på STX og HHX. Uddannelsen vil som udgangspunkt vare to år: det første år af EPX vælger eleverne en erhvervsfaglig linje, hvor deres interesser ligger, og på andet år skal den enkelte elev vælge enten en erhvervs- eller studieforberedende retning. De forbedrende retninger lyder eksempelvis på 'Velfærd og Sikkerhed' og 'Handel og Kontor'. Ønsker man en uddannelse som eksempelvis lærer eller sygeplejerske, har man mulighed for at supplere sin EPX med et ekstra år. Ifølge forhenværende uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S), vil EPX også kunne bruges som en slags 10. klasse - han kommer dog ikke nærmere ind på hvordan.

2 EPX vil give flere elever adgang til en gymnasial uddannelse Hvis man ønsker at tage en gymnasial uddannelse, men kun har adgangsgivende karakterer til at komme på EPX, så har man faktisk mulighed for det. Ifølge regeringens udspil er det nemlig en mulighed at tilføje fagpakker på EPX, som vil give adgang til gymnasiet.

3 EPX skal ligge i 87 byer. Den nye uddannelse skal ifølge regeringen placeres i 14 syd- og sønderjyske byer. Det gælder Esbjerg, Fredericia, Grindsted, Haderslev, Horsens, Kolding, Ribe, Sønderborg, Tønder, Tørring, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa. Regeringen er dog stadig ved at undersøge, om uddannelsen skal placeres på erhvervsskolerne eller gymnasierne.

4 EPX er ikke eneste adgangsgiver til erhvervsuddannelserne Folkeskolen vil ifølge udspillet stadig være adgangsgivende til en erhvervsuddannelse, og man kan derfor godt starte på en erhvervsuddannelse direkte efter en 9. klasse, hvis man er klar til det. EPX er derimod et tilbud til dem, der ikke er sikre på, hvilken karrierevej de ønsker at gå. Ifølge forhenværende uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) er det tilfældet for mange: -Vi ved at det er svært for de unge i 9. klasse at træffe en beslutning om, hvilken uddannelsesvej de vil gå. Derfor skal EPX'en hjælpe med at modne de unge til at finde ud af, hvilken uddannelsesvej, de ønsker at gå, lyder det fra ham.

5 Adgangsgivende karaktergennemsnit til gymnasierne skal hæves Det adgangsgivende karaktergennemsnit på fem hæves til seks, når man ansøger om at gå på gymnasiet. Det betyder, at den enkelte elev skal have et karaktergennemsnit på seks med fra 9. klasse, for at få adgang til gymnasiet. Det er dog fortsat muligt at ansøge med en optagelsesprøve for afgangselever fra friskoler samt for dem, der har et snit på under seks med fra folkeskolen.