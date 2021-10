Det vil tage over 50 år at rydde op efter forurening

Styrelsen har intet gjort

Hvert år siden 2016 har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gennem omfattende undersøgelser fulgt med i, hvordan Forsvarets forureninger fra brandskum på flyvestationer har bredt sig til en å, en bæk, en sø, grundvand og naturen.

Alligevel har styrelsen gennem årene intet gjort for at stoppe forureningernes spredning.

Styrelsen har tidligere vurderet, at PFAS-forureninger kan sprede sig flere kilometer.

Styrelsen har også i 2019 vurderet, at der er mulighed for, at den kan få påbud af miljømyndigheder, fordi "der er konstateret PFAS-indhold i grundvandet, der langt overskrider grænseværdien".