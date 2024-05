Dette er det mest specielle, som Falckredder har fjernet fra motorvej

Lige nu er det ifølge Vejdirektoratet højsæson for tabt gods på motorvejene, og det betyder, at Rasmus Dalby Rasmussen ofte bliver kaldt ud for at fjerne tabte spændestropper, cykler og bildæk.

Der er dog ingen tvivl om, hvad der er det mest specielle, han har prøvet at hente på en motorvej.

- Det må være en speedbåd, siger Rasmus Dalby Rasmussen.

Han fortæller, at han for nogle år siden var med til at hente en speedbåd, som var faldet af traileren på motorvejen omkring Christiansfeld og endt i midterautoværnet.