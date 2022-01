DF-veteran: - Dansk Folkeparti er ved at dø

Tror, det er en befrielse

Du er begejstret for Kristian Thulesen Dahl. Er det en fejl, at han har valgt at stige ned fra tronen?

- Nej, for man kan også blive så træt af tingene, at de ikke er værd at arbejde med. Hvis ikke man kan stole på dem, man arbejder med, så kan det være lige meget. Det er også min fornemmelse, at Pia Kjærsgaard har siddet bagved og trukket i snorene hele vejen. Og så har det måske været svært for Kristian at skære igennem, siger Karl Erik Lund.

Han fortæller, at han senest talte med afgående formand i søndags.

- Kristian var fuldstændig afklaret. Jeg tror, det er en befrielse for ham at komme hertil. For sådan noget er kraftedeme ikke værd at arbejde med.