DF vil tættere på græsrødderne - lokalformand fra Kolding valgt til DF-hovedbestyrelse

Det nye fundament

Efter flere år med splittelse, dårlige valgresultater og målinger er tiden kommet til at skabe et nyt samlet Dansk Folkeparti, mener Kolding-formanden.

- Nu skal vi have bygget det her parti op igen, og det skal vi have gjort fra bunden af. Og jeg er bevidst om, at vi er nede og skrabe bunden. Nu kan det kun gå fremad, slutter han.

Gunner Nielsen blev repræsentant for Sydjyllands Storkreds. Ni andre medlemmer til hovedbestyrelsen er valgt fra hver af de ni øvrige storkredse.