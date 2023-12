DGI vil udruste frivillige med pædagogik

Det viser en undersøgelse foretaget af Aalborg Universitet.

Den ulighed forsøger DGI at udligne ved at give trænere undervisning i pædagogiske værktøjer, når frivillige tager en træneruddannelse.

- Hvis vi skal skabe lige adgang for børnene, skal vi styrke vores trænere, så børn med særlige behov kan være med på almindelige hold. Der skal forholdsvis lidt til, at disse børn kan indgå på almindelige hold, hvis træneren får kompetencer til at kunne inkludere dem, mener Simone Christiansen, der er konsulent i DGI.