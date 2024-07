DI: Syd- og Sønderjyske kommuner kan spare millioner

Betjent frifundet for at give lussinger og fuske med rapport

Betjent frifindes for anklage om vold og fusk med politirapport

En 35-årig politibetjent frifindes ved Retten i Kolding for anklagen om vold over for en arrestant og efterfølgende fusk med en politirapport.

Det skriver Fredericia Dagblad.

Betjenten fra Sydøstjyllands Politi var anklaget for at have givet to lussinger til en arrestant efter en anholdelse i Fredericia 14. juli 2023.

Derudover var betjenten anklaget for misbrug af sin stilling ved at have afgivet falske oplysninger i en politirapport og på ulovligt grundlag beslaglagt arrestantens mobiltelefon.

Da sagen mod ham blev indledt mandag, nægtede han sig skyldig i anklagerne.

Han forklarede i retten, at han havde brugt magt over for arrestanten og givet ham et skub, fordi den anholdte var urolig på bagsædet af patruljevognen. Han afviste også at have fusket med politirapporten.