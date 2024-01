Digital overvågning skal sikre farbare togskinner

De seneste uger har togpassagerer på flere strækninger - blandt andet mellem Horsens og Hovedgård - oplevet forsinkelser på grund af reparationer af togskinner, efter vand, grus og jord har oversvømmet flere områder langs jernbanen.

Jorderosionerne kommer, fordi der er faldet rekord megen nedbør - og ifølge flere eksperter kommer der kun mere nedbør de kommende år som følge af klimaforandringerne.

BaneDanmark oplyser, at de sætter alt ind på at få efterset og lappet skaderne, så togene igen kan køre. I år tager de det nye værktøj digital overvågning i brug, så de bedre kan reagere, når uvejret kommer.

BaneDanmark oplyser i en mail til TV SYD, at det kan give informationer om vejret på 1200 forskellige punkter på jernbanen, og at det vil gøre det lettere for den ansvarlige myndighed at forudse og håndtere voldsomt vejr.