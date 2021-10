Din elregning stiger

Elregningen har hastig kurs opad både for erhvervslivet og de private forbrugere. De seneste måneder er prisen braget i vejret.

Den gennemsnitlige dagspris på den nordiske elbørs, Nord Pool, er lige nu 1,03 kroner pr. kwh. På samme tid sidste år var prisen 0,31 kroner.



- Private forbrugere skal sandsynligvis forvente, at elregingen stiger med omkring et par tusinde kroner om året, siger Casper Brejnbjerg Olsen, afdelingsleder i energikoncernen EWII.

Det kan du selv gøre

Her fortæller han, hvad den enkelte husejer kan gøre for at holde sin elregning nede.

Han bor selv i et lavenergihus. Der er lagt

ekstra isolering på væggene, i loftet og i gulvet

vinduerne er energirigtige

belysningen er med LED-pærer

de hårde hvidevarer er alle energieffektive

der er gulvvarme i hele huset

der er installeret en varmepumpe

og der er solceller på taget





- Bor man i et almindeligt parcelhus, og har man et oliefyr eller et gasfyr, så er en varmepumpe en rigtig god løsning. Den er typisk tre gange så energieffektiv, siger Casper Brejnbjerg Olsen.