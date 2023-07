Skal den for eksempel være børnevenlig med blødt sand, lavt vand og en nærliggende iskiosk? Eller er det vigtigt for dig, at du kan have hunden med og køre bilen helt ned til vandkanten?

Eller måske du er mere til de ukendte strande langt væk fra trækplastrene i de populære badebyer, hvor du kan slippe helt for badetøj, når du springer i vandet?

Vi har samlet en guide til ti strande i Syd- og Sønderjylland, som alle tilbyder noget forskelligt.