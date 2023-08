Direktør frygter for medarbejderes sikkerhed, hvis situation eskalerer

Man skal ikke klikke sig rundt på de danske nyhedssites eller sociale medier i mange sekunder, før man støder på artikler og opslag om de seneste dages hot topic: koranafbrændinger.

Det er uden tvivl et af tidens helt store debatemner - især efter, at regeringen i sidste uge meldte ud, at den ville indføre en lov, der skal forhindre afbrændinger blandt andet foran de udenlandske ambassader.

Også erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) meldte sig ind i debatten, da administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen, udtalte til DR, at organisationen stod side om side med regeringen i sagen.



- Det er både fornuftigt og ansvarligt, at regeringen og udenrigsministeren vil se på, hvordan der kan sættes en stopper for koranafbrændinger, så situationen ikke eskalerer yderligere, sagde han til mediet.



Bekymret for medarbejdere i Mellemøsten

Den melding er i de seneste dage blev bakket op af flere virksomheder, der opererer i og eksporterer til Mellemøsten.

En af dem er Viking Life-Saving Equipment fra Esbjerg, der er til stede flere steder i Mellemøsten.

Administrerende direktør, Henrik Uhd Christensen, der også sidder i bestyrelsen for Danish Export Association, oplyser, at man bakker op om den udmelding, som DI er kommet med.

- Mellemøsten er et omdrejningspunkt for rigtig meget søfart, og derfor er det også et vigtigt marked for os, men dermed ikke sagt, at forretningen lukker, hvis der opstår boykot, fortæller han.