Disse julesange lytter Syd- og Sønderjyderne til

Syd- og Sønderjyderne kan glæde sig over, at den lokale Andkær-dreng Malte Ebert, der også kendes som Gulddreng, ligger nummer ét over de mest lyttede numre på Spotify med titelsangen til årets DR julekalender, Julehjertets Hemmelighed.

På TV SYD's Facebookside er der flere, der peger på netop Julehjertets Hemmelighed som den julesang, de har lyttet mes til i år.

- Uden tvivl Malte Ebert's 😎👌👌👌😎, skriver Nette Smila.

- Malte Ebert er UNIK. Alt hvad han rører ved spiller ❤️ Tak for dig. Jeg er superfan 🙏, skriver Anette Evers Hansen.