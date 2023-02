Det er kommunerne Hedensted, Billund, Vejen, Varde, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Aabenraa og Horsens. I Hedensted Kommune er der en særlig årsag til indførelsen af forbuddet.

- Vi har en særlig forpligtigelse at forhindre, at vores børn og unge begynder med at ryge, og samtidig hjælpe andre til at stoppe, siger René G. Nielsen, chef for Social Omsorg, i en pressemeddelelse.

Vejle, Kolding, Tønder og Fredericia kommuner har ikke indført forbuddet.