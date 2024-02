Regelbrud gør trafikken uforudsigelig for bilisterne og øger risikoen for, at der opstår situationer, der kan føre til uheld, mener direktøren.

- Der er jo en grund til, at der er lavet regler, og det er vigtigt, at man kan stole på, at ens medbilister overholder de fælles regler, siger Lene Rasmussen.

I undersøgelsen svarer kun fire procent, at andre billister er irriterende.