DM-debut: Mød fire unge, der for første gang dyster om at blive Danmarksmestre

DM i Skills er kun én gang om året, og det er kun de dygtigste, der får lov at være med til at dyste i deres håndværksfag. Nogle af dem, der er med, har prøvet det før. Andre er helt grønne i dét at konkurrere.

TV SYD har fanget fire unge, der har dét til fælles, at de for allerførste gang dyster om at blive Danmarksmestre inden for netop deres fag.

Dino Kurt, personvognsmekaniker:

Dino Kurt er ved at uddanne sig til personvognsmekaniker på Rybners i Esbjerg. Han er lige nu i lære hos Burgaard Sørensen A/S. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

- Jeg er mega glad og stolt over at være her. Det, at jeg er nået hertil, det synes jeg er stort, siger Dino Kurt med et bredt smil til TV SYD.

Det er første gang, at Dino Kurt er blevet udtaget til at skulle deltage i DM i Skills. Han skal konkurrere mod syv andre talenter i forskellige discipliner inden for faget personvognsmekaniker.

Undervejs bliver han og de andre deltagere konstant overvåget og bedømt af et dommerteam. Noget Dino Kurt tænker, han kan bruge i sit daglige arbejde hos Burgaard Sørensen A/S i Esbjerg.

- Jeg håber, det kan give mig noget erfaring med at arbejde under pres. Det er lidt ligesom, hvis der står en kunde og kigger mig over skulderen, siger Dino Kurt.

Trine Andresen Biel, frisør:

Trine Andresen Biel tager frisøruddannelsen på EUC Syd i Aabenraa og har en elevplads hos Park by Mens Cut i Sønderborg. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Det er også første gang, at Trine Andresen Biel er med til at dyste om at blive Danmarks bedste frisør. Og hun er bestemt ikke kommet sovende til konkurrencen.

- Jeg har trænet rigtig meget! Hver tirsdag har jeg trænet på skolen, og hver anden onsdag har jeg trænet efter arbejde, fortæller Trine Andresen, der er frisørelev hos Park by Mens Cut i Sønderborg.

Den 19-årige frisørelev glæder sig meget til endelig at skulle vise sine evner, men hun ved også, at konkurrencen bliver benhård.

- Det bliver fedt, men også meget udfordrende, fordi jeg stiller jo op mod en masse andre dygtige frisører, siger hun til TV SYD.

Lasse Aistrup Dalgård, klejnsmed:

Lasse Aistrup Dalgård går på klejnsmeduddannelsen på EUC Lillebælt i Fredericia og er i lære hos Re Tec Miljø A/S i Haderslev. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

For første gang skal klejnsmeden Lasse Aistrup Dalgård være med til DM i Skills. Han er klar på tre intense dage fyldt med konkurrencer.

- Jeg tænker, at jeg nok skal få skide travlt og blive presset. Men også at jeg kommer til at levere et ordentligt produkt, fortæller 19-årige Lasse Aistrup Dalgård, der går på klejnsmeduddannelsen på EUC Lillebælt i Haderslev.

Han skal på tre dage lave et løbehjul, og selvom der kommer folk og kigger på, mens han er i gang, er det ikke noget, der rører den unge mand. Tværtimod. Han håber på at kunne inspirere andre til at tage en erhvervsuddannelse.

- Jeg har det godt med at skulle være en rollemodel for skoleelever, der skal til at vælge en uddannelse, fortæller han til TV SYD.

Channe Skjøth, mediegrafiker:

Channe Skjøth går på mediegrafikeruddannelsen på HANSENBERG. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Mediegrafikeren Channe Skjøth er meget spændt på for første gang at skulle dyste i DM i Skills. Forinden konkurrencen har hun knoklet med at træne alle grafiske elementer.

- Jeg er så klar på det hele! Og jeg forventer, at jeg presser mig selv til det yderste, og at jeg leverer et godt resultat, fortæller den unge mediegrafiker til TV SYD.

Hun skal konkurrere mod seks andre, der også er ved at uddanne sig til mediegrafikere. Men for Channe Skjøth er det oplevelsen, der tæller mest.

- Man håber jo altid på en førsteplads, men jeg synes også, at oplevelsen i sig selv er det hele værd. Det er en oplevelse, jeg ikke ville bytte for noget andet, siger Channe Skjøth.