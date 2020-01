DM i Skills er slut: Her er vinderne fra vores landsdel

Marck Christian Sørensen blev vinder i faget alubygger. Foto: Per Daugaard / Skills Denmark

Linda Kathrine Holst Kjeldsen blev vinder i faget bager. Foto: Per Daugaard / Skills Denmark

Marie-Louise Christensen blev vinder i faget detailhandel. Foto: Per Daugaard / Skills Denmark

Kenny Bech Bruun blev vinder i faget flisemurer. Foto: Per Daugaard / Skills Denmark

Mette Cæcilia Markmann-Eriksen blev vinder i faget konditor. Foto: Per Daugaard / Skills Denmark

Alex Svingholm blev vinder i faget slagter Foto: Per Daugaard / Skills Denmark

Alle 45 vindere af DM i Skills 2020 samlet på scenen i Kongressalen i Bella Center Foto: Per Daugaard / Skills Denmark

Tre hårde, intense, produktive og stressende dage i Bella Center er nu overstået.

DM i Skills 2020 er slut, og vinderne fra hvert fag er fundet. Alle deltagerne har gjort deres bedste og gjort alt for at vise deres evner for både dommerne og publikum.

Læs også DM-debut: Mød fire unge, der for første gang dyster om at blive Danmarksmestre

Lørdag eftermiddag var der en stor afslutningscermoni i Kongressalen i Bella Center. Foruden de dygtige deltagere sad familier og heppekor på stolerækkerne i salen. Én efter én blev vinderne råbt op, og på scenen fik de overrakt præmie og diplom af statsminister Mette Frederiksen (Soc.dem.).

I Syd- og Sønderjylland kan vi være stolte af, at seks dygtige unge mennesker har vundet Danmarksmesterskaberne i deres fag.

I listen nedenfor kan du se, hvem vinderne fra vores område er. Stort tillykke.