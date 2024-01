DMI advarer om voldsomt vejr

DMI varsler nemlig om voldsomt vejr med kraftig regn og stærke vindstød i hele Syd- og Sønderjylland fra onsdag til torsdag.

- Der vil falde mellem 30 og 50 millimeter regn - og måske mere lokalt - onsdag og frem til torsdag middag, siger vagthavende meteorolog Martin Lindberg til Ritzau.

I Nordjylland er der allerede begyndt at falde sne, og her forventes der at komme regulær snestorm inden for de næste to døgn. Vejrprognoserne peger dog ikke på i skrivende stund, at syd- og sønderjyderne kommer til at opleve sne.

Her er oversvømmelser i langt højere grad et sandsynligt scenarie, da de store mængder nedbør kan få vandløb til at gå over sine bredder. Vandet står nemlig allerede højt i mange vandløb.

Værst forventes det dog at blive i Vejle. Her beder kommunen også om hjælp.

