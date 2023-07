DMI melder om lille risiko for vindstød af orkanstyrke

En sommerstorm, ved navn Poly, er onsdag gået i land i Holland, og her har den hele dagen skabt problemer.

Stormen er blevet målt op til vindstød af orkanstyrke, og det har betydet, at flere træer og en enkelt kvinde har måtte lade livet som følge af vejret. Kvinden blev hårdt kvæstet onsdag morgen, efter at et træ væltede ned over hendes bil.

Uvejret har også fået de tyske meteorologer til at udsende et varsel om vindstød af orkanstyrke i Slesvig syd for den dansk-tyske grænse.