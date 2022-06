DMI spår masser af sol til sankthans

Onsdag kan man dog godt forvente en smule overskyet vejr, men det er heldigvis bare en pause, for torsdag kan danskerne formentlig forvente sig godt vejr, når de fejrer sankthans.

- Det ser ud som om, at det vil holde tørt. I løbet af dagen vil der være nogle skyer i eftermiddagstimerne, men de falder sammen, så om aftenen ser der ud til at være masser af sol og faktisk en vind, som aftager, så vi får svag til let vind fra forskellige retninger, siger Anja Bodholdt.

Temperaturen holder sig også i den flotte ende, og det vil formentlig blive omkring 20 grader om aftenen.