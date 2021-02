DMI: Udfordrende vejrdøgn venter med sne, fygning og tæt tåge

Flere ugers massiv kulde lakker nu mod enden, når lun luft i den kommende uge trænger ind over Vestkysten.

Kulden giver dog ikke op uden kamp, og det får vi at mærke det kommende døgn, når en front vestfra efterhånden fortrænger den kolde luft østpå.

Med fronten følger nemlig både sne og blæst og mange steder også snefygning, der kan give store udfordringer i trafikken, lyder advarslen mandag morgen fra DMI.

Hvorvidt det ender i regulær snestorm, er ifølge meteorolog Lars Henriksen, DMI, noget usikkert, men det kan ikke udelukkes, at vi stedvis kommer tæt på. Kriteriet for snestorm er, at der falder mere end ti centimeter sne på mindre end seks timer, og middelvindhastigheden kommer over ti meter i sekundet.

Tæt tåge mandag aften

- Vi slipper dog ikke "kun" med sne, snefygning og mulig snestorm. Tæt tåge (sigtbarhed under 100 meter) kan nemlig også komme i spil, når den lune atlanterhavsluft fra i aften bevæger sig ind over landet, siger meteorolog Lars Henriksen fra DMI.

Foruden risikomelding om snestorm er der også udsendt varsel om tæt tåge, og de kan begge ses her.

Når det barske vejrdøgn er overstået tirsdag, skifter vejret markant karakter til udbredt tø i dagtimerne, mange skyer og nedbør, der kan falde i form af både regn, slud eller sne.