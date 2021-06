DMI varsler kraftig regn og skybrud i Syd- og Sønderjylland

DMI har udsendt en kategori 1 varsel om kraftig regn og skybrud i Syd- og Sønderjylland.

Instituttet forventer mellem 25 og 35 mm regn på 6 timer, mens der er risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 min, skriver de i varslet.

Regnen skulle begynde søndag morgen og vare frem til midt på eftermiddagen.

- Den massive varme begynder at synge på sidst vers, når en koldfront i løbet af søndag bevæger sig ind over Danmark fra sydvest. Denne kamp mellem "kulde" og varme kommer ikke til at gå stille for sig, således ventes både torden og masser af regn i takt med at fronten bevæger sig henover landet, skriver DMI.

Kategori 1 er voldsomt vejr, men hverken farligt eller meget farligt vejr. Her skal man dog være opmærksom på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og udendørsaktiviteter, fremgår det af DMI's hjemmeside.