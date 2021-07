DMI varsler om 'farligt vejr' over landsdelen: Kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes

Hvis du havde planer om at pakke regnjakken, paraplyen og gummistøvlerne ned, kan du lige så godt vente.

For DMI varsler om skybrud, kraftig regn og torden i blandt andet Syd- og Sønderjylland. De forventer, at der kan falde mellem 35 og 50 millimeter på seks timer. Derudover melder de også om risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 minutter.

Varslet fra DMI er i en såkaldt kategori 2, der betyder risiko for 'farligt vejr' med kraftig hagl, torden og lokale skybrud. Varslet gælder til klokken 23 i hele Jylland.