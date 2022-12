- I løbet af natten bevæger en varmfront sig ind over Jylland fra sydvest. Der er risiko for at nedbøren lokalt vil falde som isslag, derfor er der opsat DMI Risiko. Vi holder øje med situation, og opdaterer efter behov, skriver vagthavende meteorolog ved DMI, Mette B. Wagner på instituttets hjemmeside.

DMI minder desuden om, at isslag medfører risiko for et stort antal uheld med personskade til følge. Færdsel - kørende såvel som gående - er forbundet med stor risiko for skade.