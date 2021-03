DMI varsler: Tæt tåge fra morgenstunden

I nattens løb har en tæt tåge lagt sig som en dyne over det meste af landet. DMI varsler derfor om risiko for tæt tåge eller rimtåge med en sigtbarhed på under 100 meter.



Det får derfor Syd- og Sønderjyllands Politi til at komme med en opfordring til de billister, der skal bevæge sig ud i morgentrafikken:

- Hold afstand, nedsænk hastigheden og kør efter forholdene. Der er tæt tåge her til morgen, lyder det onsdag morgen fra vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Henrik Sønderskov.

Ifølge DMIs varsling vil tågen hænge ved det meste af formiddagen indtil omkring klokken 11.