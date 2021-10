DMI varsler tæt tåge i Syd- og Sønderjylland

DMI skriver, at det er et højtryk over nordlige Spanien og Biscayen, som har dannet bro til et andet og ganske kraftigt højtryk over Rusland. Det har givet rolige vindforhold og klart vejr, hvilket på denne årstid, er ideelle forhold for at få dannet tåge om natten.

Det forventes, at tågen ophører omkring klokken 09.00.