- Det slutter nemlig igen i aften med byger, der kan være kraftige og med torden, skriver han i en kommentar lørdag eftermiddag.



DMI har udsendt et varsel for de kommende 48 timer, som viser, at der er risiko for lokale skybrud og torden i det meste af landet. De advarer samtidig mod, at lavtliggende områder som kældre, vejbaner, viadukter og områder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes ved skybrud.