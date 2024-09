Dødelig virus rammer solsorte i Danmark for første gang

Under retssagen er der ikke kommet noget motiv frem for overfaldet, og anklageren mener, at det var tilfældigt, at det lige netop gik ud over den pågældende fængselsbetjent.

Ekrem Yavuz har selv forklaret, at han en nat forud for hændelsen var blevet taget med ind i et rum af nogle fængselsbetjente. Et rum hvor man kan blive lagt i bælte, fortalte han. Her blev han ifølge eget udsagn lagt i benlås og fik en pude over hovedet.

Hændelsen er dog aldrig blevet bekræftet, og hans forsvarer sagde i retten, at det nok er mere sandsynligt, at det ikke er sket, end at det er sket.

Sindssyg eller ej?

Han mener nemlig, at hans klient var sindssyg på det tidspunkt, og det var et af de springende punkter, da han og anklager Søs Bløcher fra Sydøstjyllands Politi procederede for, hvad de mente var en passende straf til den 26-årige.

Ekrem Yavuz blev 7. november sidste år flyttet fra et almindeligt fængsel til Sikringsafdelingen i Slagelse, som er et sted for landets mest behandlingskrævende psykisk syge.