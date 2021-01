Døgnet bliver mest med slud, sne og regn

Trods det let snedækkede Syd- og Sønderjylland melder hverken Sydøstjyllands- eller Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag morgen om trafikale problemer på vejene.



Vejdirektoratet markerer to strækninger som sneglatte, men saltede, det er hovedvej 11 nord for Varde samt biveje omkring Gredstedbro.



Mest slud eller sne



Torsdagens morgenvejr med nedbør mest som slud eller sne forventes at fortsætte en stor del af det kommende døgn, i den østlige del af Syd- og Sønderjylland ventes den i perioder mest at falde som regn. Det oplyser Meteorologisk Institut i sin udsigt frem til fredag morgen.

Temperaturerne vil ligge fra lige under frysepunktet til to graders varme. Vinden er let til frisk fra nord og nordøst, i dagens løb aftager den i styrke.

Fortsat mest skyet



I den kommende aften og natten til fredag ventes fortsat mest skyet vejr, med perioder med sne eller slud, dog kan der i den nordvestlige del blive mere tørt vejr.



Temperaturerne i den kommende nat bliver mellem minus tre og plus to grader.