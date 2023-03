Dramaet udeblev i kvindehåndboldens sidste spillerunde

For både SønderjyskE og Team Esbjerg var det en relativt udramatisk kamp, som ikke ville rykke på nogle resultater frem mod slut- og nedrykningsspillet. Således ville Esbjerg ende som nummer to, hvilket giver dem to point med i slutspillet, uanset aftenens udfald. Team Esbjerg tog alligevel sejren over Odense Håndbold, 30 -19.

Heller ikke SønderjyskE kan rykke ved nogle resultater, men ender dog på en 11. plads efter en sejr over Ajax København, 22 - 26.

Der var ellers lagt op til et potentielt drama i kampen mellem Viborg og Horsens. Horsens havde nemlig mulighed for at spille sig ind i top otte, hvis tingene flaskede sig. Det afhang af to ting;

Skanderborg skulle vinde mod Aarhus United - det klarede de 33 - 32.

Samtidig skulle Horsens vinde mod Viborg - og det kan ikke ligefrem siges at være lykkedes. Kampen endte 31 - 19 i Viborgs favør.

Således spiller både Sønderjyske og Horsens altså i nedrykningsspillet, mens Team Esbjerg skal spille slutspil.