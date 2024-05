Drenge udsættes for økonomisk afpresning med intime billeder

Rådgivningen har haft i alt 1.680 samtaler med og om børn og unge, der har været udsat for digitale krænkelser eller noget andet ubehageligt på nettet i 2023.

Hvert femte rådgivningsforløb har handlet om afpresning eller trusler, mens 104 rådgivningsforløb handlede om økonomisk afpresning. Det er oftest drenge, der udsættes for økonomisk afpresning med et intime billede. Det skriver Red Barnet i en pressemeddelelse.

– Det er nogle virkelig voldsomme og alvorlige sager. Når de unge drenge kontakter os, er de ofte rådvilde og desperate. De har måske allerede overført tusindvis af kroner, men afpresseren bliver ved med at true med at dele de intime billeder med deres venner og familiemedlemmer, udtaler Johanne Schmidt-Nielsen, der er Red Barnets generalsekretær.

Når piger bliver udsat for afpresning med intime billeder, forsøger afpresseren oftest at få pigen til at sende flere intime billeder.