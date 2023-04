Drikkevare produceret af youtubere sælges for det tidobbelte af prisen

Ifølge DTU Fødevareinstitut bør personer over 18 år ikke indtage mere end 400 millegram om dagen, mens personer under 18 år højest må indtage 2,5 millegram per kilo kropsvægt om dagen.

Camilla Sommers børn smagte begge versioner fra det populære brand. Hun var ikke klar over, at dåsen var en energidrik, da de drak den. Havde hun vidst det, ville de ikke få lov at smage den.

- De går også og plager om at smage Red Bull og Monster, men det synes jeg ikke, de er gamle nok til.

Selvom priserne fortsat nogle steder er tidobbelt herhjemme sammenlignet med USA, så er Camilla Sommer ikke afvisende overfor at købe versionen uden koffein til 100 kroner, som nogle sælger dem til nu.

Den ældste af drengene har snart fødselsdag, hvor at Prime er højt på ønskelisten.