Droner over boreplatform skaber usikkerhed

Onsdag blev der observeret uautoriseret droneaktivitet ved olie- og gasfeltet Halfdan Bravo i den danske del af Nordsøen.

Det sker blot et par dage efter, at uidentificerede droner fløj helt tæt på en række norske boreplatforme.

Andreas Graae er droneekspert og adjunkt på Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet. Han mener, det er nærliggende, at der er en sammenhæng mellem droneaktiviteten i de nordiske lande.

- Dronerne kan være med til at skabe yderligere usikkerhed omkring vores kritiske infrastruktur, siger Andreas Graae til TV 2.

Det danske Halfdan Bravo-felt ligger cirka 210 kilometer vest for Esbjerg, og de ubudne gæster i luften over platformen har både stor symbolværdi samt tjener et vigtigt formål.