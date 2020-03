Dronningen går i Christian 10.s fodspor

Christian 10. rider over den gamle grænse den 10. juli 1920. I sin dagbog skrev Kongen om oplevelsen: "I det øjeblik, jeg var kommet igennem den, fik jublen en ganske ny klang, så jeg var ikke i tvivl om, at jeg nu havde passeret grænsen." Foto: H.M. Dronningens Håndbibliotek, Kongernes Samling

Når det bliver den 10. juli, er det 100 år siden, at Christian 10. red over den gamle grænse ved Christiansfeld. Det fejrer Hendes Majestæt Dronningen ved at køre i karet på den historiske strækning i dagene den 9. juli til den 12. juli, som en del af den nationale fejring af Genforeningen.

De fire dages køretur er inspireret af den rundrejse, som Christian 10. foretog, efter Nordslesvig stemte sig hjem til Danmark og blev til det nuværende Sønderjylland.

Læs også 8 steder du skal besøge, hvis du interesserer dig for Genforeningen 1920

Dronningens program

I løbet af de fire dage har Hendes Majestæt mange punkter på dagsordenen. Rundturen begynder første dag ved Skibelund Krat, hvorefter ruten de efterfølgende dage går rundt i det sønderjyske, for til sidst at slutte i Esbjerg Kommune på fjerdedagen.

Du kan finde et detaljeret program her.