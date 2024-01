DSB er klar med længere tog til tronskiftet

Det skriver de i en pressemeddelelse.

De billigste Orange-billetter er udsolgt, men det er stadig muligt at købe Standard-billetter.

- Det her minder på mange måder om juletrafikken, hvor vi også flytter mange på tværs af landsdelene. Forskellen er bare, at til jul er ud- og hjemrejsetrafik fordelt over flere dage. På søndag sker det hele på én dag. Vi anbefaler kunderne at købe pladsbilletter til både ud- og hjemrejsen, siger Tony Bispeskov i pressemeddelelsen.



DSB øger sædekapaciteten med 20-25 procent i de tog, hvor det er muligt, fra Jylland og Fyn til København søndag formiddag og den modsatte vej om eftermiddagen samt først på aftenen.

Derudover har DSB placeret infoguider på stationerne København H, Nørreport og Østerport.

De forventer, at der vil være trængsel og mange mennesker i togene, og de opfordrer til at komme i god tid, vær tålmodige og vis hensyn.

