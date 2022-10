DSB-tog holder stille: IT-problemer udfordrer statsbanerne - og de rejsende

Lørdag formiddag holder tog stille på Sjælland, men også i resten af landet bliver togene ramt.



- Nu tegner det mere et billede af, at det er hele landet. Det er et problem, der vokser i takt med, at tiden går, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov i en melding til Ritzau kort før klokken 11.30.

Togproblemerne skyldes en it-fejl i det digitale værktøj, som lokoførere bruger til at fremføre tog.

Det blev i første omgang oplyst, at tog i hele landet var ramt, men så lød det, at det kun var på Sjælland, at fjern- og regionaltog samt S-togene holdt stille. Men nu spreder problemerne sig altså.

Tony Bispeskov oplyser, at han får en ny prognose for, hvornår trafikken kommer op at køre igen klokken 12. Frem til klokken 12 er det umiddelbart ikke forventningen, at DSB kommer op at køre.